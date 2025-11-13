Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу-2026.

Сьогодні, 13 листопада, відбуваються матчі відбірного циклу ЧС-2026.

У першому матчі збірна Ісландії в гостях здобула перемогу над Азербайджаном з рахунком 2:0.

Перемогу головному супернику збірної України у боротьбі за можливу путівку на мундіаль принесли забиті м'ячі у виконанні Альберта Гудмундссона та Сверріра Інги Інгасона, які відзначились голами у першому таймі.

Азербайджан — Ісландія 0:2

Голи: Гудмундссон, 20, Інгасон, 39.

У другій зустрічі збірна Норвегії обіграла Естонію з рахунком 4:1.

Авторами голів стали Ерлінг Голанд та Александер Серлот, які оформили дублі. Єдиний гол естонців забив Робі Саарма.

Норвегія - Естонія 4:1

Голи: Серлот, 50, 52, Голанд, 56, 62 — Саарма, 65.

У третьому поєдинку Угорщина у гостях мінімально обіграла Вірменію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 33 хвилині, а його автором став Барнабаш Варга.

Вірменія — Угорщина 0:1

Гол: Варга, 33.