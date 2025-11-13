Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу-2026.
Азербайджан - Ісландія, facebook.com/footballiceland
13 листопада 2025, 20:54
Сьогодні, 13 листопада, відбуваються матчі відбірного циклу ЧС-2026.
У першому матчі збірна Ісландії в гостях здобула перемогу над Азербайджаном з рахунком 2:0.
Перемогу головному супернику збірної України у боротьбі за можливу путівку на мундіаль принесли забиті м'ячі у виконанні Альберта Гудмундссона та Сверріра Інги Інгасона, які відзначились голами у першому таймі.
Азербайджан — Ісландія 0:2
Голи: Гудмундссон, 20, Інгасон, 39.
У другій зустрічі збірна Норвегії обіграла Естонію з рахунком 4:1.
Авторами голів стали Ерлінг Голанд та Александер Серлот, які оформили дублі. Єдиний гол естонців забив Робі Саарма.
Норвегія - Естонія 4:1
Голи: Серлот, 50, 52, Голанд, 56, 62 — Саарма, 65.
У третьому поєдинку Угорщина у гостях мінімально обіграла Вірменію з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 33 хвилині, а його автором став Барнабаш Варга.
Вірменія — Угорщина 0:1
Гол: Варга, 33.