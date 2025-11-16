Україна

Клуби УПЛ заповнили міжнародну паузу контрольним матчем.

Ще два клуби УПЛ провели контрольний матч під час міжнародної паузи на матчі збірних.

Київське Динамо у товариській зустрічі здобуло перемогу над дебютантом УПЛ — Епіцентром з рахунком 2:1.

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки голу у виконанні Валентина Рубчинського, який вдало зіграв на добиванні.

Однак у середині першого тайму орендований форвард "біло-синіх" Владислав Супряга зрівняв цифри на табло, замкнувши простріл із флангу від Хоакіна Сіфуентеса.

Переможний гол кияни забили на 89 хвилині, а його автором став Денис Попов, який вразив ворота суперника після стандарту.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Колоса, а Епіцентр зустрінеться з Поліссям. Матчі пройдуть 22 та 23 листопада відповідно.

Динамо – Епіцентр 2:1

Голи: Рубчинський, 3, Попов, 89 – Супряга, 25.

Динамо (стартовий склад): Моргун — Вівчаренко, Тіаре, Буртник, Тимчик — Бражко, Буяльський, Рубчинський, Герреро, Огундана — Бленуце.

На заміну виходили: Кабаєв, Піхальонок, Попов, Дубінчак, Михайленко, Ігнатенко, Діалло, Калонджі.