Україна

Команда Дмитра Михайленка здобула третю перемогу поспіль із загальним рахунком 9:0.

Юнацька збірна України U-19 упевнено завершила кваліфікаційний раунд Євро-2026, здолавши однолітків зі Словаччини з рахунком 3:0 та посівши перше місце у групі. Це вже третя поспіль "суха" перемога команди Дмитра Михайленка — після 3:0 проти Албанії та 3:0 проти Чорногорії.

Українці вирішили долю зустрічі ще в першому таймі. На 17-й хвилині Богданов точно пробив головою після кутового. За пів години Дігтярь подвоїв перевагу аналогічним чином — ударом головою під поперечину. А перед свистком на перерву Каменський пройшов кількох суперників і прострелив на Попова, після чого захисник словаків зрізав м’яч у власні ворота.

У другому таймі команди створили кілька гострих моментів, але рахунок залишився незмінним.

Україна впевнено фінішувала в групі з максимальним результатом та вперше місце вийшла до еліт-раунду, який відбудеться навесні 2026 року.

Словаччина (U-19) — Україна (U-19) 0:3

Голи: Богданов 17, Дігтярь 33, Балог, 45, у власні ворота.

Словаччина (U-19): Заєц, Туранські, Маєр, Балог (Лайчак, 82), Окал, Трелло (Влна, 89), Стручка (к), Бачик (Удварош, 46), Буковськи (Ковачик, 46), Валько (Жулевич, 70), Лусале.

Україна (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дігтярь (к), Малов, Каменський, Сорока (Фещенко, 80), Тютюнов (Бауманн, 72), Редушко (Губенко, 80), Богданов (Шерстюк, 90), Попов (Бойко, 46).

Попереджені: Балог, 69, Лайчак 84 — Дігтярь 20, Бойко 78.