Анджідан вирішив розірвати контракт з легендою київського Динамо.

Найкращий бомбардир в історії чемпіонату України Максим Шацьких залишив посаду головного тренера ФК Андіжан, який виступає у чемпіонаті Узбекистану. Про це повідомила пресс-служба команди:

"Максим Шацьких, призначений головним тренером нашої команди 13 травня цього року, мав контракт, розрахований до 31 грудня поточного року. Проте керівництво клубу та тренер за взаємною домовленістю розірвали цю угоду.

Ми висловлюємо подяку Максиму Олександровичу за працю, виконану за шість місяців роботи у нашій команді. Шацьких намагався виконати все можливе як наставник Андіжана і не шкодував сил для розвитку клубу.

Тимчасово керівництво командою покладено на Акмала Шорахмедова. Ми бажаємо Шацьких успіху в подальшій кар'єрі. Дякуємо за все, Максиме Олександровичу!" – повідомили у клубі.

Під керівництвом Шацьких Андіжан провів 24 матчі у всіх турнірах: пʼять перемог, девʼять нічиїх та 10 поразок. Після 28 турів Анджідан посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.