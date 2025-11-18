Іспанія

Андрій Лунін поклав край чуткам про своє небажання їхати до лав національної збірної.

Голкіпер Реала Андрій Лунін відповів на закиди журналістів, що він нібито відмовляється захищати кольори збірної України.

"Дивлячись на те, що останнім часом поширюють не те що неправдиву, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюся представляти збірну України, я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім’я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди.

Перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера?! Відповідь — "ні", бо це апріорі неможливо — навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те щоб сказати таке.

Збірна — це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість — представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне — команда і результат?

Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, — це брехня. Непрофесіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, — це неповага до мене як до професіонала і як до особистості. Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розвʼязування між нами конфліктів, вважаю неправильним", — написав Лунін у своєму Інстаграмі.

Раніше стало відомо, що Мілан планує підписати Луніна за 10 мільйонів євро.