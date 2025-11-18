Андрій Лунін поклав край чуткам про своє небажання їхати до лав національної збірної.
Андрій Лунін, getty images
18 листопада 2025, 16:52
Голкіпер Реала Андрій Лунін відповів на закиди журналістів, що він нібито відмовляється захищати кольори збірної України.
"Дивлячись на те, що останнім часом поширюють не те що неправдиву, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюся представляти збірну України, я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім’я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди.
Перш ніж поширювати будь-яку інформацію, шановні журналісти, упевніться в її правдивості. Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера?! Відповідь — "ні", бо це апріорі неможливо — навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те щоб сказати таке.
Збірна — це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість — представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне — команда і результат?
Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати. Статті, які були опубліковані, — це брехня. Непрофесіоналізм журналістів, які роблять такого роду публікації чи заяви, — це неповага до мене як до професіонала і як до особистості. Використовувати журналістику та інформаційний простір для дезінформації вболівальників та розвʼязування між нами конфліктів, вважаю неправильним", — написав Лунін у своєму Інстаграмі.
Раніше стало відомо, що Мілан планує підписати Луніна за 10 мільйонів євро.