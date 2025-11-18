Україна

Поєдинок зіграють під Києвом через відсутність підігріву поля в Тернополі.

Матч 14-го туру УПЛ між Епіцентром та Металістом 1925 відбудеться на стадіоні Лівий Берег, розташованому на Київщині. Про це повідомила пресслужба Епіцентра.

Рішення ухвалили через відсутність підігріву газону на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича та складні погодні умови, які прогнозують напередодні та в день гри.

У клубі зазначили:

"ФК Епіцентр звернувся до Дирекції УПЛ з проханням перенести цей поєдинок на іншу спортивну арену. Все заради того, щоб уникнути травмувань учасників поєдинку, а також якісно провести сам матч".

Зустріч пройде в неділю, 30 листопада, о 15:30.

Після 12 турів Епіцентр має дев'ять очок та займає 13-те місце в турнірній таблиці. Металіст 1925 набрав 17 очок і йде дев’ятим.