Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після насиченого жовтня.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував останні успіхи черкаської команди, завдяки яким вона піднялася на друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

"Рахунок на табло не завжди відображає наскільки легко чи важко було команді у тому чи іншому матчі. Просто ми реалізували практично усі свої моменти проти Шахтаря (4:1) та перемогли з таким рахунком. Команда дуже якісно провела ту гру, але була і хороша реалізація. У інших матчах ми можливо мали і більше гольових моментів, але не було такої реалізації. Кожен матч із тих чотирьох у жовтні був важкий. Проти Шахтаря на полі була дійсно команда, яка хоче досягати результатів і виконує установку тренерського штабу. Слово команда відіграло першочергову роль у тому поєдинку.

Не важливо перемагаєш чи то 5:0 чи 1:0, а важливі три очки, які отримуєш у турнірній таблиці за будь-яку перемогу. Не акцентував на цьому увагу. Звичайно, хочеться, щоб ми грали дуже якісно в обороні, бо від хорошої оборони залежить місце в турнірній таблиці. Якщо надійно позаду, то і в атаці завжди є моменти, а тоді можна досягати тоді результату на довгій дистанції.

Хочу подякувати футболістам за те, що проробили великий об’єм роботи і дуже якісно. Вони прислухаються до вимог тренерського штабу і це дає свої плоди. На даному етапі це дуже важливо для нашої команди.

Результативність Проспера Обаха? Він забив стільки, що виправдовує очікування. І він може покращувати себе, оскільки він молодий, йому ще є куди розвиватися. В будь-якому випадку, йому не слід зупинятися на досягнутому, бо він ще тільки на початку свого футбольного шляху. Якщо він хоче досягти серйозних висот, потрібно багато і постійно працювати, щоб стати стабільно сильним. Як показує приклад, взагалі у футболі були і є виконавці з хорошим набором якостей і здібностями, але через те, що вони не хочуть працювати, то зупиняються на певному етапі і пропадають. В той же час є футболісти, які грають до 40 і більше, тільки через те, що вони максимально професіонально ставляться до своїх обов’язків.

Зараз рано щось говорити про турнірну таблицю, тому що пройшла тільки третина чемпіонату. Наше першочергове завдання не змінилося — створити конкурентоздатну команду, яка буде грати стабільно весь сезон, це дуже важливо. Якщо нам вдасться це зробити, звичайно, тоді ми зможемо боротися за найвищі місця.

Якою має бути гра ЛНЗ, щоб команда могла утримувати поточну позицію? Стабільною. Всі футболісти і весь тренерський штаб, весь клуб повинні наполегливо працювати задля досягнення цілі. Тому, що конкуренція серйозна і всі інші команди також хочуть досягати результату", — наводить слова Пономарьова прес-служба УПЛ.

Свій наступний матч ЛНЗ проведе проти СК Полтава у гостях – гра відбудеться 21 листопада.