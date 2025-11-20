Україна

Олександр Кемкін поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Воротар Кривбасу Олександр Кемкін прокоментував підготовку команди до майбутнього матчу УПЛ проти Вереса, який він пропустить через червону картку.

"На жаль, я пропускаю матч через червону картку. У неділю обов’язково буду на стадіоні, щоб підтримати хлопців. Вірю в нашу команду.

Звісно, перші емоції після червоної картки були дуже неприємні. Але згодом я спокійно проаналізував цей момент, адже з кожної ситуації потрібно робити висновки. Вважаю, що такі епізоди можуть траплятися з будь-яким футболістом. Неможливо, щоб усе завжди було лише позитивним, помилки також є частиною футбольного шляху. Головне — рухатися далі та працювати з ще більшою самовіддачею.

Команда працює в звичному режимі. Після гри з Карпатами ми мали вихідні, які допомогли морально перезавантажитися. Вважаю, що зараз усі в гарному настрої готуються до прийдешнього матчу.

Чекаємо вболівальників на стадіоні. Нам дуже потрібна ваша підтримка, адже коли ви поруч, ми граємо з ще більшим бажанням і віддачею", — наводить слова Кемкіна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас – Верес відбудеться у неділю, 23 листопада, о 13:00.