Наставник "пивоварів" поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував спаринг проти Кудрівки (1:2) під час паузи у чемпіонаті, а також поділився своїми думками перед грою з донецьким Шахтарем в УПЛ.

"Головне завдання у грі з Кудрівкою – дати ігрову практику тим футболістам, які мали її менше, а також переглянути нових гравців та дозволити їм проявити себе у такому матчі. Загалом із цим завданням ми впоралися. Звичайно, певні нюанси завжди виникають, але ми спокійно до цього ставимося й робимо правильні висновки.

Пауза на матчі збірних не збиває. Ми провели контрольний матч із Кудрівкою, працюємо у звичному тижневому циклі – так, як і працювали раніше. Нічого проблемного тут немає. Головне – це ставлення гравців до роботи та ті завдання, які ми їм поставимо. Постараємось зіграти з Шахтарем так, як нам потрібно.

Шахтар – це бренд, один із флагманів українського футболу протягом багатьох років. Ключовим фактором у грі стане мотивація гравців і їхнє ставлення до виконання плану на матч та тієї стратегії, яку ми оберемо.

Ми налаштовуємося на всі матчі. Інколи на когось більше, на когось трохи менше, але ми вчимо гравців не розділяти суперників на Шахтар, Кудрівку, Динамо чи Полтаву. Це не має значення. Професійний футболіст повинен ставитися до своєї справи професійно. Будь-який суперник, незалежно від імені, повинен мотивувати гравця показувати свій максимум", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Оболонь – Шахтар відбудеться завтра, 22 листопада, о 18:00 за Києвом.