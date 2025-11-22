Футболіст "вовків" готовий повернутися на поле у найближчому матчі.
Данило Бескоровайний, ФК Полісся
22 листопада 2025, 13:44
Захисник Полісся Данило Бескоровайний готовий повернутись на поле після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.
26-річний українець відновився після травми, яку він отримав наприкінці жовтня перед матчем проти Шахтаря (0:0) в УПЛ. Тоді він переніс операцію щодо часткового видалення меніска.
Футболіст вже тренувався у загальній групі команди Руслана Ротаня та готовий допомогти своїм партнерам у найближчому поєдинку.
Нинішнього сезону Бескоровайний провів вісім матчів, у яких забив один гол.
Найближчий матч Полісся проведе проти Епіцентру – гра відбудеться завтра, 23 листопада, о 15:30 за Києвом.