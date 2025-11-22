Україна

Футболіст "вовків" готовий повернутися на поле у ​​найближчому матчі.

Захисник Полісся Данило Бескоровайний готовий повернутись на поле після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний українець відновився після травми, яку він отримав наприкінці жовтня перед матчем проти Шахтаря (0:0) в УПЛ. Тоді він переніс операцію щодо часткового видалення меніска.

Футболіст вже тренувався у загальній групі команди Руслана Ротаня та готовий допомогти своїм партнерам у найближчому поєдинку.

Нинішнього сезону Бескоровайний провів вісім матчів, у яких забив один гол.

Найближчий матч Полісся проведе проти Епіцентру – гра відбудеться завтра, 23 листопада, о 15:30 за Києвом.