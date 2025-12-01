Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над Олександрією.

Напередодні львівський Рух обіграв Олександрію в гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу 30.11.2025

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже важлива для нас гра. Можна сказати, що це був поєдинок за шість очок, адже і Рух, і Олександрія зараз перебувають унизу турнірної таблиці. За такої гри на такому полі на перший план вийшли бійцівські якості.

Приємно забити гол, вже другий у сезоні. Я розумів, що в тому епізоді треба було або бити по воротах, або віддавати передачу, і я наважився на удар. Добре, що м’яч опинився у сітці. Сподіваюсь, що вдасться приносити користь команді й надалі.

Наприкінці матчу мене почали хапати судоми, адже в Олександрії дуже важке поле, а я, можливо, ще готовий не на всі сто відсотків. Марко Сапуга навіть сигналізував тренерам, що потрібна буде заміна. Та все ж я зумів дотерпіти, а команда здобула необхідний для себе результат.

Такі перемоги завжди додають упевненості. Думаю, ми продовжимо працювати не збавляючи обертів та постараємось здобути очки і в решті матчів, що залишились до кінця цього року", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся.