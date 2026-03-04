Іспанія

Півзахисник Барселони пріоритетом вважає виступ за збірну Нідерландів на майбутньому мундіалі.

Хавбек Барселони Френкі де Йонг, який нещодавно опинився в лазареті, не планує форсувати своє повернення.

Як повідомляє The Touchline, футболіст домовився зі збірною Нідерландів, що не ризикуватиме здоров'ям на завершальному етапі клубного сезону-2025/26.

Головна мета де Йонга — повноцінна участь у чемпіонаті світу. Для 28-річного гравця це принципове питання, оскільки Євро-2024 він був змушений пропустити через травму. Френкі відмовиться від будь-яких ін'єкцій чи ліків, які можуть запропонувати "синьо-гранатові", і повернеться на поле лише за умови стовідсоткової готовності.

Наступний матч каталонці проведуть 7 березня проти Атлетік Більбао, проте участь нідерландця у ньому виключена.