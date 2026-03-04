Іспанія

Форвард "матрацників" опублікував провокативний пост після поразки каталонців у півфіналі.

Барселона намагалася здійснити камбек у півфінальній дуелі Кубка Іспанії проти Атлетіко, проте їй це не вдалося. Після виїзної поразки 0:4 "синьо-гранатові" вдома виграли з рахунком 3:0, чого забракло для виходу у фінал.

Після матчу нападник Атлетіко Антуан Грізманн опублікував у соціальних мережах світлину, де він радіє на тлі двох засмучених гравців Барселони, які лежать на газоні.

"Це фото занадто жорстке?" — написав Грізманн, додавши кілька радісних емодзі.

У такий спосіб француз вирішив підколоти переможених суперників. Нагадаємо, що Антуан Грізманн захищав кольори Барселони у період з 2019 по 2021 рік. У сезоні-2025/26 досвідчений форвард залишається одним із ключових виконавців у складі мадридців.