Іспанія

Оборонці "синьо-гранатових" зазнали ушкоджень у поєдинку Кубка Іспанії проти мадридського Атлетіко.

На офіційному сайті Барселони з'явилася інформація щодо стану здоров'я Жюля Кунде та Алехандро Бальде.

У французького захисника виявили пошкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги. Терміни його повернення залежатимуть від темпів реабілітації.

Що стосується Бальде, то у нього діагностували травму дистальної частини двоголового м'яза стегна. Очікується, що на відновлення гравцеві знадобиться близько чотирьох тижнів. Таким чином, Алехандро пропустить низку важливих матчів у сезоні-2025/26.

Нагадаємо, Барселона перемогла Атлетіко з рахунком 3:0, проте припинила участь у турнірі, оскільки в першій зустрічі поступилася "матрацникам" із результатом 0:4.