Іспанія

Зірковий нападник Реала не збирається ризикувати здоров'ям напередодні чемпіонату світу.

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе вирішив не форсувати своє повернення на поле. Як повідомляє The Touchline з посиланням на La SER, задня хрестоподібна зв'язка лівого коліна гравця наразі перебуває в стані перевантаження.

Медики застерігають: якщо француз почне грати за "вершкових" раніше терміну, ситуація може значно погіршитися. Сам футболіст не готовий йти на ризики, оскільки трохи більше ніж за три місяці збірна Франції стартує на чемпіонаті світу-2026.

У сезоні-2025/26 Кіліан Мбаппе провів 33 матчі, у яких забив 38 голів та віддав шість результативних передач. Наразі Реал посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прагне відкласти операцію на коліні заради ЧС-2026.