Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, який відбувся 18 грудня 2025 року.
Динамо Київ — Ноа, ФК Динамо Київ
19 грудня 2025, 07:24
Київське Динамо у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій здобуло перемогу над вірменським Ноа (2:0).
Команда Ігоря Костюка відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 27 хвилині результативним ударом відзначився Владислав Кабаєв.
Потім на старті другого тайму Матвій Пономаренко подвоїв перевагу "біло-синіх", забивши свій дебютний гол у єврокубках.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Ноа у рамках шостого туру основного етапу Ліги конференцій-2025/26:
Динамо Київ — Ноа 2:0
Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 8), Захарченко, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Рубчинський, 75), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 65) — Волошин (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Кабаєв (Редушко, 64).
Ноа: Чанчаревич — Сентіні, Сілва (Мурадян, 66), Суалехе — Боачі (Аванесян, 88), Феррейра, Осіма, Тоурарінссон (Етекі, 80) — Яколіш (Гргич, 66), Аяс (Манвелян, 88) — Мулахусейнович.
Попередження: Кабаєв, Михавко, Пономаренко — Яколіш, Мурадян.