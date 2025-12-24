Інше

Лідер вершкових підтримав 19-річного таланта, який вирушив до Франції за ігровою практикою, та запевнив, що на нього чекають у Мадриді.

Зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор відреагував на офіційне підтвердження оренди свого юного партнера по команді та збірній Бразилії Ендріка у французький Ліон.

Вінісіус опублікував повідомлення в Instagram, яке швидко розлетілося мережею та підкреслило близькі стосунки між гравцями.

"Мій брате Боб, успіхів тобі. Ми чекаємо на твій тріумфальний поворот сюди", — написав Вінісіус, натякаючи, що цей крок є лише тимчасовим етапом для розвитку гравця.

Ендрік приєднався до Ліона на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Дебют нападника у Лізі 1 може відбутися вже 3 січня у матчі проти «Монако».