Голкіпер мадридського Реала виступив на захист Вінісіуса Жуніора, засудивши спроби виправдати ймовірні расистські образи з боку вінгера Бенфіки.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа жорстко висловився щодо інциденту з расистськими образами на адресу Вінісіуса Жуніора під час матчу Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Бельгієць назвав жалюгідними спроби лісабонського клубу виправдати свого вінгера Джанлуку Престіанні, який заперечує використання расистської лексики на адресу бразильця.

Напруга навколо інциденту посилилася після коментарів головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью, який натякнув, що реакція вболівальників та емоції на полі були спровоковані тим, як саме Вінісіус відсвяткував свій переможний гол.

Куртуа миттєво відкинув будь-які спроби перекласти провину на свого одноклубника.

"Віні не зробив нічого поганого. Це сталося, і ми не можемо виправдовувати ймовірний акт расизму через святкування голу" — заявив бельгійський голкіпер. "Моурінью є Моурінью, і як тренер ти завжди будеш захищати свій клуб. Але мене обурює те, що святкування Вінісіуса використовують як виправдання", — додав він.

Щодо самого Престіанні, який прикривав рот під час інциденту, ускладнюючи читання по губах:

"Складно щось довести, адже це завжди буде слово однієї людини проти слова іншої. Бенфіка захищатиме свого гравця. Але ми на 100% підтримуємо Вінісіуса, який пройшов через багато подібного і ніколи б не став вигадувати такі речі. Я вірю йому на всі 100%", — заявив голкіпер.

Крім того, коментуючи тимчасову дискваліфікацію гравця Бенфіки, Куртуа розширив контекст проблеми, підкресливши, що будь-які прояви нетерпимості у футболі є неприпустимими. Він рішуче засудив як расизм, так і гомофобію, назвавши їх однаково серйозними проблемами, яким не місце у спорті та суспільстві.

Остаточне рішення щодо покарання Джанлуки Престіанні залишається за відповідними інституціями УЄФА, які наразі проводять розслідування скандального епізоду.