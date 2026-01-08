Україна

Троє футболістів завершили ігрову кар’єру в клубі, але продовжать роботу в його структурі.

СК Полтава офіційно оголосив про кадрові зміни в основній команді. Клуб припинив співпрацю з шістьма футболістами, при цьому троє з них залишаться в системі містян, але вже в нових ролях.

За взаємною згодою сторін команду покинули півзахисники Артем Оніщенко, Святослав Шаповалов та Олексій Хахльов. Оніщенко приєднався до полтавського колективу влітку цього року й за цей час провів 10 матчів, зіграв 350 хвилин та забив три м’ячі. Шаповалов виступав за СК Полтава з літа 2023 року — на його рахунку 36 поєдинків, 985 хвилин і два голи. Хахльов став гравцем клубу влітку 2025 року, зіграв 15 матчів (948 хвилин), не відзначившись результативними діями.

У клубі подякували футболістам за внесок у розвиток команди та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Окрім цього, завершили виступи за основну команду Євген Опанасенко, Ілля Ходуля та Євген Стрельцов. Водночас керівництво СК Полтава запропонувало їм продовжити співпрацю в іншому форматі. Опанасенко з нового року увійде до тренерсько-адміністративного штабу головної команди, тоді як Ходуля та Стрельцов працюватимуть тренерами в дитячо-юнацькій школі клубу.

Євген Опанасенко захищав кольори СК Полтава з літа 2023 року, провівши 45 матчів і зігравши 3160 хвилин, відзначившись одним забитим м’ячем. Ілля Ходуля приєднався до команди в той самий період і записав на свій рахунок 34 поєдинки (2814 хвилин). Євген Стрельцов став одним із символів клубу, пройшовши шлях від другої ліги до УПЛ: 103 матчі, 5748 хвилин і 21 гол у складі малиново-золотих.