Україна

45-річний іспанець керуватиме львівським клубом.

Новим головним тренером Карпат став 45-річний іспанський фахівець Франсіско Фернандес, повідомляє офіційний сайт клубу.

Про термін угоди не повідомляється.

Фернандес розпочав свою тренерську діяльність в іспанських клубах Полідепортіво, Адра та Еспаньйол дель Алькуян. 2012-го потрапив у структуру Альмерії, де почергово очолював юнацьку команду та Альмерію Б, а згодом був виконувачем обов'язків головного тренера першої команди та повноцінним головним тренером.

Влітку 2019-го Франсіско Фернандеса було призначено наставником Алькоркона, а наступний чемпіонат він розпочав у ролі головного тренера Тенеріфе. Наприкінці 2021-го Фернандес вдруге очолив Алькоркон. У минулому сезоні іспанський наставник був головним тренером Мурсії.

Асистентом Франсіско Фернандеса у Карпатах буде 47-річний іспанський тренер Вісенте Фустер Руіс, котрий раніше допомагав йому в Алькорконі та Мурсії. Також у тренерський штаб Фернандеса увійшли Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук, які працювали у попередньому штабі.