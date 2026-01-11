Україна

Житомирський клуб розраховує на Євгенія Волинця щонайменше до літа 2028 року.

Житомирське Полісся офіційно оголосило про досягнення домовленості щодо продовження контракту зі своїм голкіпером Євгенієм Волинцем. Про це повідомила пресслужба клубу, підкресливши важливу роль воротаря в успіхах команди.

Нова угода з 32-річним футболістом діятиме до літа 2028 року. У клубі відзначили стабільність та надійність Волинця, який залишається ключовою фігурою в оборонних побудовах Полісся.

За час виступів у складі житомирської команди воротар провів 39 офіційних матчів, у 17 з яких зберігав свої ворота недоторканними. У поточному сезоні Волинець зіграв 15 поєдинків, оформивши 10 сухих матчів — один із найкращих показників у лізі.