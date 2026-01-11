Житомирський клуб розраховує на Євгенія Волинця щонайменше до літа 2028 року.
Волинець, Полісся
11 січня 2026, 20:45
Житомирське Полісся офіційно оголосило про досягнення домовленості щодо продовження контракту зі своїм голкіпером Євгенієм Волинцем. Про це повідомила пресслужба клубу, підкресливши важливу роль воротаря в успіхах команди.
Нова угода з 32-річним футболістом діятиме до літа 2028 року. У клубі відзначили стабільність та надійність Волинця, який залишається ключовою фігурою в оборонних побудовах Полісся.
За час виступів у складі житомирської команди воротар провів 39 офіційних матчів, у 17 з яких зберігав свої ворота недоторканними. У поточному сезоні Волинець зіграв 15 поєдинків, оформивши 10 сухих матчів — один із найкращих показників у лізі.