Вовки підсилили захист гравцем збірної Косово.
Фото ФК Полісся Житомир
13 січня 2026, 13:43
Житомирське Полісся продовжує активну роботу на трансферному ринку. Клуб офіційно оголосив про підписання захисника національної збірної Косово Іліра Краснічі. Сторони уклали контракт терміном на 3,5 роки. У новій команді футболіст виступатиме під 16-м ігровим номером
Серед сильних сторін 25-річного футболіста відзначають працездатність, гарне бачення поля та універсалізм — він здатен ефективно діяти як у центрі захисту, так і в опорній зоні. Косовар перебрався до зграї з Колоса. За який виступав з літа 2024 року.
За час виступів у Ковалівці він зарекомендував себе як надійний оборонець із гарним першим пасом. У цьому сезоні захисник відіграв 14 матчів та забив один мʼяч у ворота Кривбаса.