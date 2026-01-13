Україна

Вовки підсилили захист гравцем збірної Косово.

Житомирське Полісся продовжує активну роботу на трансферному ринку. Клуб офіційно оголосив про підписання захисника національної збірної Косово Іліра Краснічі. Сторони уклали контракт терміном на 3,5 роки. У новій команді футболіст виступатиме під 16-м ігровим номером

Серед сильних сторін 25-річного футболіста відзначають працездатність, гарне бачення поля та універсалізм — він здатен ефективно діяти як у центрі захисту, так і в опорній зоні. Косовар перебрався до зграї з Колоса. За який виступав з літа 2024 року.

За час виступів у Ковалівці він зарекомендував себе як надійний оборонець із гарним першим пасом. У цьому сезоні захисник відіграв 14 матчів та забив один мʼяч у ворота Кривбаса.