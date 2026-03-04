Іспанія

Нідерландський захисник надає пріоритет переходу до каталонського клубу вже цього літа.

Барселона проявляє інтерес до 24-річного центрального захисника Тоттенгема Міккі ван де Вена. Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, нідерландець розчарований кризою в лондонському клубі та готовий покинути Англію вже цього літа. Пріоритетом для гравця є саме перехід до каталонського гранда. Попри те, що контракт оборонця з Тоттенгемом чинний до 30 червня 2029 року, очікується, що бажання самого футболіста може спростити переговорний процес.

Нагадаємо, ван де Вен приєднався до Тоттенгема влітку 2023 року, коли англійський клуб заплатив Вольфсбургу 40 мільйонів євро. У поточному сезоні захисник провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав одну результативну передачу. Його орієнтовна трансферна вартість становить 65 мільйонів євро, однак Барселона розраховує домовитися про зниження ціни.