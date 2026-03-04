Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Бразилії звернувся до форварда після новин про розрив "хрестів".

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті відреагував на звістку про важку травму нападника мадридського Реала Родріго. У 25-річного футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска правого коліна. Через тривалий термін відновлення бразилець не зможе виступити на чемпіонаті світу, що відбудеться влітку 2026 року.

Анчелотті, який очолив "селесао" влітку 2025 року після тривалої роботи з Родріго в Мадриді, опублікував слова підтримки у своїх соціальних мережах:

"Ми будемо підтримувати тебе на кожному етапі твого відновлення, поки ти не повернешся. Залишайся сильним, Родріго".

Нагадаємо, форвард отримав травму в матчі проти Хетафе. Сам гравець назвав цей день одним із найгірших у своєму житті, адже він втратив шанс реалізувати мрію про виступ на мундіалі.