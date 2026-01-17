Заплановано, щонайменше, вісім товариських матчів.
фото ФК Карпати Львів
17 січня 2026, 12:00
Львівські Карпати під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’ють тренувальний табір у Іспанії.
Склад команди на зборах:
Воротарі: Назар Домчак, Андрій Кліщук, Роман Мисак, Артем Демків.
Захисники: Юрій Кокодиняк, Володимир Адамюк, Микола Киричок, Денис Мірошніченко, Олексій Сич, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Ростислав Лях, Віталій Холод, Андрій Булеза, Жан Педрозу.
Півзахисники: Амбросій Чачуа, Олег Федор, Іван Чабан, Ян Костенко, Артур Шах, Едсон, Стеніо, Фабіано, Пабло Альварес, Бруніньйо, Пауло Вітор, Марко Сапуга, Ілля Квасниця, Ярослав Карабін.
Нападник: Іґор Невес.
Там команда Владислава Лупашка запланувала провести, як мінімум, вісім товариських поєдинків.
20.01 – Теджон (Південна Корея);
22/23.01 – суперник і остаточна дата будуть визначені пізніше;
28.01 – Оденсе (Данія);
29.01 – ІФК Вернаму (Швеція);
3.02 – суперника буде визначено пізніше;
7.02 – ГАІС (Швеція);
8.02 – Стьярнан (Ісландія);
13.02 – Тяньцзінь (Китай).
Завершення періоду зборів у Іспанії в Карпат заплановане на 14 лютого.