Заплановано, щонайменше, вісім товариських матчів.

Львівські Карпати під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’ють тренувальний табір у Іспанії.

Склад команди на зборах:

Воротарі: Назар Домчак, Андрій Кліщук, Роман Мисак, Артем Демків.

Захисники: Юрій Кокодиняк, Володимир Адамюк, Микола Киричок, Денис Мірошніченко, Олексій Сич, Владислав Бабогло, Тимур Стецьков, Ростислав Лях, Віталій Холод, Андрій Булеза, Жан Педрозу.

Півзахисники: Амбросій Чачуа, Олег Федор, Іван Чабан, Ян Костенко, Артур Шах, Едсон, Стеніо, Фабіано, Пабло Альварес, Бруніньйо, Пауло Вітор, Марко Сапуга, Ілля Квасниця, Ярослав Карабін.

Нападник: Іґор Невес.

Там команда Владислава Лупашка запланувала провести, як мінімум, вісім товариських поєдинків.

20.01 – Теджон (Південна Корея);

22/23.01 – суперник і остаточна дата будуть визначені пізніше;

28.01 – Оденсе (Данія);

29.01 – ІФК Вернаму (Швеція);

3.02 – суперника буде визначено пізніше;

7.02 – ГАІС (Швеція);

8.02 – Стьярнан (Ісландія);

13.02 – Тяньцзінь (Китай).

Завершення періоду зборів у Іспанії в Карпат заплановане на 14 лютого.