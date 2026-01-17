Німецький опорник залишиться в клубі щонайменше до 2030 року.
Віталі Янельт, getty images
17 січня 2026, 12:00
Опорний півзахисник Брентфорда Віталі Янельт підписав новий довгостроковий контракт з клубом. Про це повідомила офіційна пресслужба "бджіл". Угода розрахована до літа 2030 року з опцією продовження ще на один сезон.
Янельт приєднався до Брентфорда у 2020 році з німецького Бохума за 600 тисяч євро. З того часу 27-річний опорник провів 216 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів і віддав 16 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно Єгор Ярмолюк відзначився першим голом у своїй кар’єрі в англійській Прем’єр-лізі в грі проти Сандерленда.