Англія

Німецький опорник залишиться в клубі щонайменше до 2030 року.

Опорний півзахисник Брентфорда Віталі Янельт підписав новий довгостроковий контракт з клубом. Про це повідомила офіційна пресслужба "бджіл". Угода розрахована до літа 2030 року з опцією продовження ще на один сезон.

We're delighted to announce that Vitaly Janelt has signed a new contract through to the summer of 2030 💪🐝 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 17, 2026

Янельт приєднався до Брентфорда у 2020 році з німецького Бохума за 600 тисяч євро. З того часу 27-річний опорник провів 216 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів і віддав 16 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

