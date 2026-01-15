Україна

23-річний футболіст перейшов з Мільйонаріоса на три роки з опцією продовження.

Харківський клуб Металіст 1925 офіційно оголосив про трансфер колумбійського півзахисника Ніколаса Аревало з Мільйонаріоса. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт на три роки з опцією продовження ще на один сезон. У складі Металіста 1925 Аревало гратиме під 16-м номером.

23-річний футболіст є вихованцем Мільйонаріоса. За основну команду колумбійського клубу він провів 53 матчі, забив один гол та віддав чотири гольові передачі. За оцінкою порталу Transfermarkt його вартість становить один мільйон євро.

Наразі Металіст 1925 проводить зимові збори в Іспанії, де заплановано проведення семи спарингів. Після першої частини сезону харків’яни посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Другу частину сезону команда Младена Бартуловича розпочне матчем проти Кривбасу, базова дата якого – 21 лютого.