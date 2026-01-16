Україна

Тренерський штаб пивоварів розраховує на 26 виконавців під час підготовки до весняної частини сезону.

Київська Оболонь визначилася зі списком футболістів, які візьмуть участь у зимовому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Головна команда столичної броварні вирушає на підготовку в обоймі з 26 гравців. Тренерський штаб вирішив перевірити найближчий резерв, залучивши до тренувань з основою трьох талантів команди U-19: Олександра Фещенка, Артема Чорного та голкіпера Вадима Сташківа.

Для молодих виконавців це чудовий шанс зарекомендувати себе на дорослому рівні. Також до команди приєднався Тарас Лях, який повернувся з оренди і намагатиметься вибороти місце в складі. У списку присутній і зірковий новачок — Павло Полегенько, про підписання якого повідомлялося раніше.

Повний список гравців на зборах: Воротарі: Денис Марченко, Вадим Сташків, Назарій Федорівський.

Захисники: Євгеній Шевченко, Владислав Приймак, Максим Грисьо, Єгор Прокопенко, Андрій Помницький, Валерій Дубко, Дмитро Семенов, Павло Полегенько.

Півзахисники: Тарас Мороз, Максим Чех, Артем Купаковський, Олег Слободян, Ігор Мединський, Руслан Черненко, Роман Волохатий, Олександр Фещенко, Іван Нестеренко, Сергій Суханов.

Нападники: Денис Устименко, Костянтин Бичек, Артем Чорний, Тарас Лях, Денис Теслюк.

Попереду у Оболоні інтенсивний період тренувань та серія контрольних матчів, які мають підготувати команду до вирішальних битв у другій частині чемпіонату.