Захисник повертається до першої команди та вирушить на збори і Іспанію.

Житомирське Полісся та захисник Сергій Чоботенко дійшли спільного розуміння щодо подальшої співпраці, повідомляє офіційний сайт клубу.

За підсумками внутрішнього діалогу сторони погодили формат співпраці на майбутнє. Чоботенко приєднається до основної команди Полісся на навчально-тренувальних зборах в Іспанії та проходитиме підготовку до нового сезону разом із першою командою. Клуб і футболіст зосереджені на підготовці до офіційних змагань та виконанні спільних спортивних завдань.

"Сергій приєднається до основної команди Полісся на навчально-тренувальних зборах в Іспанії та проходитиме підготовку до нового сезону разом із першою командою", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що раніше 29-річного захисника та вінгера Олексія Гуцуляка було переведено до U-19 через небажання продовжувати контракт, який спливає після завершення сезону 2025/26. Завдяки компромісу Чоботенко повертається до роботи з першою командою, тоді як ситуація з Гуцуляком залишається окремою.