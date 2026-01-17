Англія

Угода між клубами та особистий контракт гравця вже погоджені.

Борнмут досяг домовленості про трансфер 20-річного центрального півзахисника Ференцвароша Алекса Тота, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума угоди складе 12 млн євро, а всі деталі особистого контракту гравця вже узгоджені. Поточний контракт Тота з угорським клубом діє до літа 2028 року.

У сезоні-2025/26 Алекс Тот провів 25 матчів за Ференцварош, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Також гравець має 9 ігор за національну збірну Угорщини, щоправда голів не забивав.

Нагадаємо, що напередодні Борнмут продав свого найкращого бомбардира, який перейшов у Манчестер Сіті.