Наставник Жирони відзначив тактичну дисципліну обох українців.
Мічел, getty images
17 січня 2026, 12:33
Після перемоги в каталонському дербі над Еспаньйолом (2:0) головний тренер Жирони Мічел дав коментар:
"Завдяки тиску, який чинили Лемар, Мартін, Ванат та Циганков, а також неймовірній роботі Браяна Хіля, ми контролювали гру і ефективно відбирали м’яч".
Мічел також прокоментував призначені пенальті та гру команди в обороні:
"Я не бачив пенальті – це рішення судді. У обороні ми грали фантастично, всі виконали неймовірну роботу".
Наставник підкреслив, що команда продовжує роботу над фізичною готовністю та розвитком менталітету, відзначивши важливість кожного гравця:
"Ванат добре працює, Циганков віддав максимум, а Гаццаніга та інші викладаються на всі 100%. Ми продовжуємо боротися і крок за кроком рухаємося до наших цілей".
Після перемоги Жирона здобула третю поспіль перемогу та піднялася вже на 9-е місце в турнірній таблиці. Наступну гру команда проведе 26 січня проти Хетафе.