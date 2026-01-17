Іспанія

Наставник Жирони відзначив тактичну дисципліну обох українців.

Після перемоги в каталонському дербі над Еспаньйолом (2:0) головний тренер Жирони Мічел дав коментар:

"Завдяки тиску, який чинили Лемар, Мартін, Ванат та Циганков, а також неймовірній роботі Браяна Хіля, ми контролювали гру і ефективно відбирали м’яч".

Мічел також прокоментував призначені пенальті та гру команди в обороні:

"Я не бачив пенальті – це рішення судді. У обороні ми грали фантастично, всі виконали неймовірну роботу".

Наставник підкреслив, що команда продовжує роботу над фізичною готовністю та розвитком менталітету, відзначивши важливість кожного гравця:

"Ванат добре працює, Циганков віддав максимум, а Гаццаніга та інші викладаються на всі 100%. Ми продовжуємо боротися і крок за кроком рухаємося до наших цілей".

Після перемоги Жирона здобула третю поспіль перемогу та піднялася вже на 9-е місце в турнірній таблиці. Наступну гру команда проведе 26 січня проти Хетафе.