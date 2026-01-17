Україна

Гравець відзначався голами попри незначну ігрову практику.

Київська Оболонь на початку осені віддала до оренди столичному Локомотиву нападника Тараса Ляха.

За першу частину сезону 20-річний виконавець провів на полі всього 206 хвилин у 11 матчах, однак устиг відзначитись трьома голами за цей час.

Результативність гравця в підсумку не пройшла повз увагу "пивоварів", і тому під час зимових зборів вони запросили гравця назад.

Лях отримає шанс проявити себе у підготовці до весняної частини сезону під час зборів у Туреччині.