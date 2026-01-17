Гравець відзначався голами попри незначну ігрову практику.
Тарас Лях, фото ФК Оболонь
17 січня 2026, 08:15
Київська Оболонь на початку осені віддала до оренди столичному Локомотиву нападника Тараса Ляха.
За першу частину сезону 20-річний виконавець провів на полі всього 206 хвилин у 11 матчах, однак устиг відзначитись трьома голами за цей час.
Результативність гравця в підсумку не пройшла повз увагу "пивоварів", і тому під час зимових зборів вони запросили гравця назад.
Лях отримає шанс проявити себе у підготовці до весняної частини сезону під час зборів у Туреччині.