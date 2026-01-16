Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 15 січня 2026 року.

Кривбас у першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах в Іспанії поступився датському Мідтьюлланну (0:3).

Команда Патріка ван Леувена пропустила наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Малік Пімпонг.

Потім на старті другого тайму перевагу данців подвоїв Дані Сілва, а остаточну крапку в матчі в компенсований час поставив Пімпонг, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Мідтьюлланн — Кривбас:

Кривбас - Мідтьюлланн 0:3

Голи: Пімпонг, 41, 90+2, Сілва, 46.

Кривбас: Маханьков (Кемкін, 46), Юрчец (новачок, 65), Конате (Гладков, 82), Вілівальд (Коробка, 82), Бекавац (Маяков, 65), Араухо (Задоєнко, 82), Рохас (Шевченко, 46), Задерака (Бутенко, 82), Лін (Плотко, 65), Каменський (Мулик, 46), Парако (Боднар, 65).

Мідтьюлланн (стартовий склад): Лессль, Діао, Мбабу, Конте, Сілва, Браво, Бюсков, Арінзе, Емефіле, Пімпонг, Чілуфʼя.