Іван Федик розповів про вихід львівської команди з відпустки.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував вихід команди із зимової відпустки, а також поділися планами львів'ян на підготовку до другої половини сезону.

"Ми розпочали збори на клубній базі. Окрім погоди, тут є всі умови для хорошої підготовки команди до другої частини сезону. На першому етапі зборів закладатиметься фундамент фізичної готовності футболістів, награватимуться зв’язки. Тобто вже з перших днів команда приділятиме велику увагу саме футболу, грі з м’ячем, будемо награвати склад.

Гравці пройшли спеціальні тести. Можу сказати, що хлопці у хорошій формі – дехто вже готовий до другої частини сезону. Зараз ми поступово підводитимемо команду до другого етапу зборів, який пройде у Словенії.

Нашими футболістами цікавляться інші клуби, вони отримають пропозиції з покращеними особистими умовами, тож керівництво Руху готове відпустити цих гравців, якщо клуб та футболіста влаштує отримана пропозиція.

Спершу шанс проявити себе отримають вихованці академії Руху. В нас є перелік позицій, які нам потрібно підсилити. Якщо це підсилення ми не знайдемо серед своїх вихованців, то Рух вийде на трансферний ринок та підпише, або орендує інших футболістів. Завдання молоді – довести тренерському штабу, що нові гравці клубу не потрібні, а наші вихованці готові до конкуренції за право грати в УПЛ.

Під час першого етапу підготовки, який пройде на клубній базі, ми переглядаємо юних футболістів. Тренерський штаб знає можливості майже всіх наших вихованців, і вони отримають можливість показати свої найкращі якості. За підсумками цього етапу ми визначимо, хто з молодих гравців поїде з командою у Словенію.

Я працював з майже усіма молодими футболістами, які за останні кілька років перейшли з Руху в Карпати, ЛНЗ та інші клуби. Багатьом давав можливість грати та прогресувати ще під час першої тренерської каденції в Русі: тоді вперше за команду почали грати Олексій Сич, Ростислав Лях, Іван Варфоломеєв, Марко Сапуга, Ярослав Карабін, Микола Кухаревич, Давід Зец, який згодом пограв у Бундеслізі. Цього б не трапилось, якби ми не вірили у цих гравців та не давали їм можливість проявити себе.

Молодим футболістам потрібно давати ігровий час, навіть якщо їм ще важко конкурувати, адже гравцям потрібно відчути цей рівень. Тоді юні футболісти гратимуть, прогресуватимуть та доводитимуть собі, партнерам, тренерському штабу та керівництву, що вони готові до конкуренції. Можна вже зараз взяти на їхні місця інших, досвідченіших гравців, але тоді ця молодь не отримає свого шансу. Тому спершу вихованці Академії отримають змогу проявити себе.

На першому етапі зборів Рух зіграє чотири спаринги? У цих спарингах ми розподілятимемо навантаження для гравців. Їм потрібно набрати оптимальні фізичні кондиції та ігрову форму. Також буде робота в тренажерному залі. В нас буде багато спарингів на першому етапі зборів, які дозволять тренерському штабу зібрати необхідну інформацію про команду для подальшої підготовки до другої частини сезону.

За цей період футболісти наберуть ті фізичні кондиції, які допоможуть команді вдало рухатись в другій частині сезону. Сподіваємось, у Словенії буде краща погода, ніж зараз в Україні. В нас буде багато спарингів з європейськими суперниками – представниками елітних дивізіонів з різних країн. Ми обрали Словенію, адже знаємо, що Рух зіграє спаринги з якісними суперниками. Там команда вже більше працюватиме над награванням зв’язків та тактично готуватиме гравців до матчів в УПЛ.

Від того стилю, який ми демонстрували в другій частині першого кола, команда не відступатиме. Втім будуть певні варіації залежно від того, які гравці будуть в нашому розпорядженні на той момент.

Повернення Таллеса після оренди в Касіма Антлерс? Це перше підсилення команди взимку. Всі говорять лише про те, що гравці йдуть з Руху, але також наш склад поповнив якісний футболіст. Таллес прекрасно знає мої вимоги до гравців, адже саме я запросив його у Рух з Олімпіка. Він розуміє, в який футбол має грати наша команда і цей футбол йому подобається. Зараз Таллесу важливо грати, адже він не мав стільки ігрового часу в Японії, як би йому того хотілось. Для нас потрібно, щоб він допомагав команді.

Ми розпочинаємо будувати нову команду, адже буде багато змін у складі. Цей же процес відбувався влітку, коли гравці поступово починали демонструвати той футбол, який ми хотіли від них бачити. Попереду у команди багато роботи.

Не можна порівнювати першу і другу частину сезону. І тоді, і зараз сталося багато змін. штабу. Влітку та взимку команду покинуло багато футболістів. Повинен пройти час, щоб гравці зігралися, зрозуміли вимоги тренерського Зараз я очікую, що ця адаптація пройде легше, адже є гравці, які вже знають наші вимоги, а ті, хто доєднається до нас зараз – швидше це сприймуть. Ми постараємося зберегти свій ігровий стиль та з перших турів у чемпіонаті робитимемо все від себе залежне, щоб набирати очки", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

Після 16 турів Рух набрав 19 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.