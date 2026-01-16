Україна

Команда Арди Турана готується до поновлення сезону.

Донецький Шахтар 14 січня в турецькій Антальї розпочав зимовий тренувальний збір.

Команда Арди Турана готуватиметься до продовження сезону на внутрішній арені та плей-оф Ліги конференцій УЄФА.

Відомий також і попередній склад гравців, які вирушили до Туреччини.

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай, Денис Твардовський, Владислав Чимпоєш;

Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педріньйо Азеведо, Іраклі Азарові, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина;

Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо да Сілва, Невертон, Ізакі, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Проспер Обах;

Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш.

У планах "гірників" також серію контрольних ігор. Дати поєдинків та суперників буде оголошено пізніше на офіційних ресурсах.