Україна

На даний момент відомі чотири суперники для "вовків".

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті опублікувало список перших контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах в Іспанії.

Першим суперником стане польська Легія (19 січня), після чого "вовки" зіграють проти південнокорейського Інчхона (23 січня), норвезького Стремсгодсету (27 січня) та канадського Ванкувера (27 січня).

Раніше була інформація, що команда Руслана Ротаня планує провести десять спарингів на зборах, тому імена інших суперників стануть відомі пізніше.

Також додамо, що збори в Іспанії для Полісся відбудуться з 15 січня до 14 лютого.

Після першої половини сезону Полісся набрало 30 очок за 16 турів та посідає третє місце в УПЛ.\

Раніше повідомлялося, що Полісся підписало одного з найкращих захисників першої частини сезону УПЛ.