Гравці не мали належної ігрової практики.
Олександр Каплієнко, фото ФК ЛНЗ
17 січня 2026, 11:32
Черкаський ЛНЗ на своїх офіційних ресурсах сповістив про відхід одразу двох гравців лінії оборони команди Віталія Пономарьова.
Ідеться проти Олександра Каплієнка та Івана Єрмачкова.
29-річний Каплієнко долучився до "бузкових" два роки тому в якості вільного агента на тлі виступів за харківський Металіст та дніпровський Дніпро-1, і в цьому сезоні відіграв усього сім хвилин у матчі проти тих-таки "жовто-синіх" у Кубку України.
20-річний Єрмачков тим часом узагалі не з’являвся на полі, тоді як долучився до ЛНЗ восени після виступів за бременський Вердер.