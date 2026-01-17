Україна

Пасіч і Нонікашвілі принесли перемогу українському клубу.

Черкаський ЛНЗ провів перший контрольний матч на зборах, здобувши мінімальну перемогу над чеським клубом Дукла – 2:1.

Голи за український клуб забили Геннадій Пасіч (41) та Шота Нонікашвілі (45+6), чеська команда скоротила відставання у другому таймі (72).

Матч відзначився дебютами кількох новачків ЛНЗ: Єгор Твердохліб, Артур Микитишин, Адама Якубу, а також шанс проявити себе отримали молоді гравці – Назар Смотрицький, Данило Ященко та Орест Лепський.

Нагадаємо, що ЛНЗ очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 35 очок після 16 матчів. Команда продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині.