Пасіч і Нонікашвілі принесли перемогу українському клубу.
Шота Нонікашвілі, пресслужба ФК ЛНЗ
17 січня 2026, 13:10
Черкаський ЛНЗ провів перший контрольний матч на зборах, здобувши мінімальну перемогу над чеським клубом Дукла – 2:1.
Голи за український клуб забили Геннадій Пасіч (41) та Шота Нонікашвілі (45+6), чеська команда скоротила відставання у другому таймі (72).
Матч відзначився дебютами кількох новачків ЛНЗ: Єгор Твердохліб, Артур Микитишин, Адама Якубу, а також шанс проявити себе отримали молоді гравці – Назар Смотрицький, Данило Ященко та Орест Лепський.
Нагадаємо, що ЛНЗ очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 35 очок після 16 матчів. Команда продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині.