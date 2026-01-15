Україна

Данський клуб скористався кращою підготовкою та забив три м'ячі.

Криворізький Кривбас розпочав футбольний 2026 рік поєдинком проти данського Мідтьюлланна на зимових зборах в Іспанії. Контрольна зустріч на стадіоні Пінатар Арена завершилася поразкою української команди з рахунком 0:3.

Суперник криворіжців перебуває у кращих фізичних кондиціях, адже розпочав підготовку до другої частини сезону на тиждень раніше. Для Мідтьюлланна цей матч став другим за день — напередодні данці зіграли внічию з Ференцварошем, а проти Кривбасу вийшли переважно резервісти, підсилені кількома досвідченими футболістами.

Початок зустрічі пройшов за активності данського клубу. Після одного з флангових прострілів м’яч влучив у стійку воріт Кривбасу після рикошету від Рохаса. Водночас підопічні Патріка ван Леувена також мали нагоди відзначитися: Каменський небезпечно пробивав після зміщення з флангу, але м’яч пройшов вище воріт.

Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму. Маханьков відбив удар з флангу, однак першим на добиванні опинився Пімпонг — 0:1. На старті другої половини данці подвоїли перевагу: після подачі Бискова Гільєрме вдало обробив м’яч і точно пробив у ближній кут — 0:2.

У другому таймі тренерський штаб Кривбасу надав ігрову практику низці молодих футболістів. Наприкінці матчу криворіжці мали шанс скоротити відставання, але Мулик не встиг замкнути простріл Бондара. Вже у компенсований час Пімпонг реалізував вихід віч-на-віч із Кемкіним та оформив дубль — 0:3.

Мідтьюлланн – Кривбас 3:0

Голи: Пімпонг, 41, 90+2, Гільєрме, 47