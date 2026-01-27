Ліга чемпіонів

На щастя, гравці не постраждали та готові допомогти команді.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк підтвердив, що гравці його команди — Вілсон Одобер та Рандал Коло Муані — стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди у вівторок вдень.

Інцидент стався на жвавій автомагістралі M25, коли футболісти прямували до аеропорту для вильоту до Німеччини на матч Ліги чемпіонів проти Айнтрахта. За словами Франка, причиною аварії стала несправність колеса (вибухнула шина), що призвело до зіткнення.

Постраждав автомобіль Коло Муані — чорний Ferrari, який зазнав значних пошкоджень та у якого спрацювали подушки безпеки. Вілсон Одобер їхав слідом і зупинився допомогти партнеру. У соціальних мережах швидко поширилися фотографії з місця події, на яких видно пошкоджений спорткар та обох футболістів у клубному екіпіруванні, які стоять на узбіччі.

Томас Франк заспокоїв вболівальників під час спілкування з пресою: "Коло Муані та Вілсон Одобер у порядку. На жаль, вони потрапили в невелику автомобільну аварію. Усі інші учасники теж цілі. Це сталося через те, що лопнула шина. Вони вилетять трохи пізніше сьогодні ввечері", — наголосив наставник.

Медичний штаб клубу вже оглянув гравців і не виявив серйозних травм. Це значне полегшення для шпор, адже лазарет команди й так переповнений, а матч проти Айнтрахта має вирішальне значення для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.