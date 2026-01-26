До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 10:30.
фото ФК Кудрівка
26 січня 2026, 10:14
Сьогодні, 26 січня, Кудрівка проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Василя Баранова буде данська Фредерісія. Матч розпочнеться о 10:30.
Онлайн трансляція матчу Кудрівка — Фредерісія:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Кудрівка посів тринадцяту сходинку.