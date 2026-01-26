Сьогодні, 26 січня, Кудрівка проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Василя Баранова буде данська Фредерісія. Матч розпочнеться о 10:30.

Онлайн трансляція матчу Кудрівка — Фредерісія:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Кудрівка посів тринадцяту сходинку.