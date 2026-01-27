

Від початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рогізне, Волфине, Зноб-Трубчевська, Уланове, Шалигине, Бунякине, Гаврилова Слобода, Стягайлівка, Будки, Іскрисківщина Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять авіабомб, також здійснив 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік Лиману.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Лиману. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку сьогодні противник 19 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке й Гришине. Один бій досі триває.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.





