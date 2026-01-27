Ліга чемпіонів

Наставник червоних визнав, що його команда страждає від неефективності в обох штрафних майданчиках.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот провів відверту прес-конференцію напередодні заключного матчу лігового етапу Ліги чемпіонів проти азербайджанського Карабаху.

Попри комфортне четверте місце в єврокубковій таблиці, наставник зосередився на системних проблемах, які заважають чинним чемпіонам Англії нав'язати боротьбу за титул у Прем'єр-лізі цього сезону. Слот детально розібрав тактичний парадокс своєї команди, назвавши поточну ситуацію поганим коктейлем.

За його словами, Ліверпуль домінує за кількістю входжень у чужий штрафний, але катастрофічно мало забиває, тоді як суперники реалізують свої нечисленні нагоди з лякаючою ефективністю.

"Для мене все просто. У зоні штрафного майданчика ми дуже хороша команда... Але треба вбивати ці моменти. Переводити гру з перспективних позицій до створення голів. Якщо у нас є шанси — ми маємо бути безжальними", — наголосив Слот.

Тренер порівняв це з діями суперників: В нашому штрафному інші команди опиняються три-чотири рази за гру. Але занадто часто це призводить до голів. Існує повний дисбаланс... Це справді поганий коктейль", — зазначив фахівець.

Ситуація ускладнюється становищем у внутрішньому чемпіонаті, де «Ліверпуль» посідає шосте місце і відстає від лідера — Арсенал» — на 14 очок. Легенда клубу Джеймі Каррагер вже попередив, що робота Слота може опинитися під загрозою, якщо команда не кваліфікується до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Арне визнав, що тиск є неминучим: Буде дуже важко заглушити зовнішній шум у такому становищі. "Кожна поразка чи невтішний результат знову підніматимуть цей галас. Неможливо заглушити шум, якщо ти не борешся за чемпіонство", — додав він.

На завершення тренер окреслив три сценарії розвитку подій для своєї команди, які безпосередньо залежать від вирішення проблеми реалізації та оборони:

"Якщо ми зможемо покращити гру в обох сферах, це може бути особливий сезон. Якщо лише в одній — це, ймовірно, буде прийнятний сезон. Якщо ми не покращимо результати в жодній з них — буде багато галасу", — підсумував Слот.

Матч Ліги чемпіонів проти Карабаху відбудеться вже цієї середи на Енфілді. Стартовий свисток о 22:00.