Україна

Клуб із MLS проведе контрольний матч із житомирянами 27 січня.

Житомирське Полісся продовжує програму навчально-тренувальних зборів в Іспанії. Третім суперником української команди стане Ванкувер Вайткепс — представник північноамериканської ліги MLS, за який виступає ексгравець Баварії та чемпіон світу у складі Німеччини Томас Мюллер.

Ванкувер Вайткепс є канадським професійним футбольним клубом, який виступає у найвищому дивізіоні США та Канади. Команда п’ять разів ставала володарем національного кубка Канади. За оцінкою порталу Transfermarkt, загальна вартість складу клубу становить близько 53 мільйонів євро.

За підсумками сезону 2025 року Ванкувер посів друге місце у Західній конференції MLS, а у фіналі плейоф зазнав поразки від Інтер Маямі.

Контрольний матч між Поліссям та Ванкувер Вайткепс відбудеться 27 січня. Початок гри — о 12:00 за місцевим часом та о 13:00 за київським. Пряму трансляцію поєдинку буде доступно на офіційному YouTube-каналі футбольного клубу Полісся.