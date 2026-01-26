Україна

Абсолютний чемпіон світу з боксу поспілкувався з футболістами житомирського клубу та підтримав команду напередодні другої частини сезону.

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до навчально-тренувального збору Полісся, який команда проводить в Іспанії в межах підготовки до другої частини сезону.

Відомий український спортсмен зустрівся з футболістами та тренерським штабом команди, де провів мотиваційну бесіду. Усик поділився власним досвідом, наголосивши на важливості характеру, дисципліни та сили духу — як у професійному спорті, так і в повсякденному житті. Його виступ став додатковим імпульсом для гравців напередодні відновлення змагального сезону.

Після зустрічі президент ФК Полісся Геннадій Буткевич отримав відзнаку за внесок у допомогу та підтримку 26-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

