Півзахисник донецького Шахтаря дав велике інтерв’ю.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua розповів про досвід роботи з турецьким головним тренером Ардою Тураном у першій частині сезону.

"Напевно, ще до Антверпена я почав працювати у залі, з тренером. Але коли прийшов до Антверпена, то зрозумів, що це трохи інший рівень фізичної підготовки. І почав ще більше працювати над цим аспектом.

Мені здається, що в той період мені цього трошки не вистачало. Але зараз я розумію, що без фізичної підготовки у футболі нема що робити. Бо це дуже важливий аспект.

Я не сказав би, що методи роботи Турана та його тренерського штабу це стрес для організму, бо всі розуміють, що підготовка до сезону не має бути легкою. Потрібно плідно попрацювати.

Але прийшов Арда Туран і ми отримали новий досвід: по три тренування на день. І як показує результат, це все пішло нам на користь. Тому ми з позитивом сприймаємо навіть ці три тренування на день.

Ми розуміємо, що у нас попереду дуже важливий відрізок сезон: ми боремося і за Лігу конференцій, і за чемпіонський титул. Тому працюємо із задоволенням", — заявив український виконавець.

