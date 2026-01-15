Україна

Гравець відмінно прижився в українському футболі.

Ковалівський Колос на початку осені 2024 року за 540 тис. євро придбав у косоварського Лапі центрального захисника Іліра Краснічі.

25-річний виконавець узяв рік на адаптацію в українському футболі, після чого видав серію відмінних виступів у першій частині поточного сезону й став лідером за багатьма статистичними показниками. Особливо — що стосується роботи з м’ячем.

У підсумку, трансфер на підвищення не став на себе довго чекати — житомирське Полісся за 1,2 млн євро викупило контракт легіонера та підписало угоду до 2029 року.

У цій кампанії на рахунку Краснічі один гол за 15 матчів.