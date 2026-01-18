Україна

Гравця орендували до кінця року.

Харківський Металіст 1925 оголосив про підписання контракту з венесуельським нападником Себастьяном Кастільйо.

20-річний виконавець долучився до команди Младена Бартуловича на правах оренди з клубу Депортіво Ла Гуайра.

Угоду розраховано терміном на один рік.

Новачок харків’ян уже обрав собі ігровий номер — буде виступати під "8".

Кастільйо є гравцем збірної Венесуели U-20, за яку провів п’ять матчів.

За минулий рік Себастьян провів 37 матчів, забив шість голів та віддав дві гольові передачі.