Гравця орендували до кінця року.
фото Металіст 1925
18 січня 2026, 10:45
Харківський Металіст 1925 оголосив про підписання контракту з венесуельським нападником Себастьяном Кастільйо.
20-річний виконавець долучився до команди Младена Бартуловича на правах оренди з клубу Депортіво Ла Гуайра.
Угоду розраховано терміном на один рік.
Новачок харків’ян уже обрав собі ігровий номер — буде виступати під "8".
Кастільйо є гравцем збірної Венесуели U-20, за яку провів п’ять матчів.
За минулий рік Себастьян провів 37 матчів, забив шість голів та віддав дві гольові передачі.