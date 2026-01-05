Україна

Заплановано, щонайменше, сім товариських матчів.

Харківський Металіст 1925 під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Іспанії.

Там команда Младена Бартуловича запланувала провести, як мінімум, сім товариських поєдинків.

18.01 Вольфсбергер (Австрія)

23.01 Пардубіце (Чехія)

29.01 Монреаль (Канада)

04.02 Гаммарбю (Швеція)

05.02 Сіетл Саундерз (США)

11.02 Чонбук (Південна Корея)

12.02 Молде (Норвегія)

Завершення періоду відпусток у Металісті 1925 заплановане на 9 січня, а початок зборів — на 12 січня.