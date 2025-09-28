Україна

Дві сенсації за один тиждень команда Івана Федика створити не змогла.

Звіт----------------------------------

Черговий футбольний вечір у Львові в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги, і знову з матчем, до якого мала б прикута увага поціновувачів нашого футболу. Цього разу місцевий Рух виступав господарем Арени Львів у протистоянні проти донецького Шахтаря, намагаючись довести, що перемога над житомирським Поліссям у Кубку посеред тижня була аж ніяк не випадковістю, а сигналом до відродження під орудою Івана Федика.

А "гірники" тим часом жили прийдешнім початком осінньої частини єврокубкової кампанії та повернення складної логістики, яка супроводжує ці ігри для представників нашої країни. І все це на тлі до сих пір значної кількості футболістів із пошкодженнями в команді Арди Турана, до переліку яких, як ми дізнались тиждень тому додався й Аліссон із переломом стопи. Та й виступи на внутрішній арені в Шахтаря останнім часом виходили значно менш яскраві, аніж закордонні пригоди.

Утім, не цього разу. Рух майже не зробив замін на тлі гри кількаденної давнини та, вочевидь, розраховував на продовження банкету. Але Шахтар у плані атаки був значно більш вигадливим, аніж тоді Полісся, тож "жовто-чорні" стикнулись із значними проблеми. А вже на перших секундах Копина ледь не подарував забитий м’яч Мейреллішу біля власного штрафного помилкою на м’ячі, проте Герета підстрахував партнера сейвом ногами.

Далі Шахтар увімкнув свій фірмовий атакувальний атракціон та намагався знайти шпарину в чужій обороні. І як не в чергових моментах із проривами Педріньйо да Сілви через лівий фланг, а під час закидань із глибини на правий край штрафного "гірники" двічі посеред першого тайму змогли забезпечити собі забиті м’ячі. За схожим сценарієм Бондаренко асистував Мейреллішу, а Конопля — Педріньйо да Сілві.

І вже на початку другого тайму інший Педріньйо, той що Азеведо, запустив свого бразильського тезку до лівого флангу контратаки вибиванням м’яча з власного штрафного, після чого партнер у чужих володіннях розібрався з ударом у дальній кут на пристойній швидкості. На цьому в грі можна було ставити крапку, оскільки контратаки Руху в першому таймі були ще більш-менш небезпечними, а от у другій половині лише за рахунок них цю гру вже було не врятувати.

Шахтар натомість почав проводити ротацію вже з прицілом на майбутню міжнародну гру, але тому-таки Ізакі дали дограти до кінця. А молодий бразилець знову цим скористався та на останній хвилині основного часу красиво зіграв у стінку з Бондарем на лівому фланзі штрафного, після чого пробив у ближній кут під Геретою, якого змусив розгубитись невеличкий рикошет від власного захисника. Вийшов розгром, тож і проти Руху Туран зіграв краще, аніж Пушич до цього.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як донецький Шахтар прийматиме черкаський ЛНЗ, а посеред тижня навідається до шотландського Абердіна в рамках Ліги конференцій УЄФА.



Рух — Шахтар 0:4

Голи: Мейрелліш, 27, Педріньйо да Сілва, 31, 49, Ізакі, 90



Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях (Ясінський, 82) — Слюсар (Руніч, 56), Притула, Едсон (Бойко, 85) — Квасниця (Рейляну, 56), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 83).

Різник — Конопля (Вінісіус, 71), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Криськів (Очеретько, 64), Марлон Гомес (Назарина, 64), Ізакі — Бондаренко, Мейрелліш (Швед, 64), Педріньйо да Сілва (Лукас, 86).Попередження: Лях, Слюбик — Мейрелліш, Марлон Гомес, Конопля